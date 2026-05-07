7日に行われた「ベストマザー賞」の授賞式で、俳優の相武紗季が受賞の喜びを語った。【映像】ベストマザー賞受賞に相武紗季が息子から言われた一言司会者から受賞をどなたに報告したか問われると、相武は「子どもたちに一番最初に、本当に私でいいのかなという不安があるときに聞きました。娘はよく分かってなかったんですけど、息子は『こんなにたくさん怒るママでもベストマザーってもらえるのか確認したほうがいいんじゃな