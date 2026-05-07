将棋の名人戦が7日から石川県七尾市の和倉温泉で行われています。対局だけでなく、毎回注目の的となるのが棋士が選ぶ「勝負メシ」。地元の飲食店が用意した自慢の一品を取材してきました。4連覇を目指す藤井聡太名人に、糸谷哲郎九段が挑む名人戦の七番勝負。先に4勝したほうがタイトル獲得となり、第1局と第2局はともに藤井名人が連勝しています。第3局は7日、8日の2日間、和倉温泉の旅館「のと楽」で行われ、午前9時に糸谷九段の