人気ユーチューバーで妻の、ふくれな（26）が7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子女児を妊娠したことを改めて発表した。夫で配信者のがーどまん（27）のYouTubeチャンネルなどでは5日のライブ配信で第1子妊娠を報告していた。「皆さまへ大切なご報告」と題した動画を公開。「皆様に改めてご報告をさせていただきたいなと思います。この度、新しい命を授かることができました」と第1子妊娠を発表した。安定期に入って