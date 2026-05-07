人気ユーチューバーで妻の、ふくれな（26）が7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子女児を妊娠したことを改めて発表した。夫で配信者のがーどまん（27）のYouTubeチャンネルなどでは5日のライブ配信で第1子妊娠を報告していた。

「皆さまへ大切なご報告」と題した動画を公開。「皆様に改めてご報告をさせていただきたいなと思います。この度、新しい命を授かることができました」と第1子妊娠を発表した。

安定期に入ってることも明かし、「だいたい秋ごろに出産予定なので、またご報告させていただければなと思います」と続けた。性別は女の子で「つわりが重すぎたので、絶対これは女の子だとなって、私の中で確信してた」とも振り返った。

「本当に願って願ってやっと私たちの元にやってきてれくれた命なので、絶対に幸せにします」と意気込みを語った。動画の途中から、がーどまんも登場し、2人で育休をとることも明かした。

2人は2人は23年11月に結婚したことを発表。今月5日のライブ配信で第1子妊娠を発表。約1年間、不妊治療していたことを打ち明けていた。