【モデルプレス＝2026/05/07】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が5月6日、自身のInstagramを更新。こどもの日にちなんだ手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】39歳元バレー選手「クオリティすごい」春巻の皮で作った鯉のぼりモチーフの手料理◆木村沙織、鯉のぼり＆かぶとモチーフの手料理披露木村は「あっという間のGW」とつづり、こどもの日の食卓や長男の写真を複数枚投稿。春巻き