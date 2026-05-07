【モデルプレス＝2026/05/07】俳優の細田佳央太が2026年5月7日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴との交流を明かした。【写真】平手友梨奈の紹介でミセスと食事に行った24歳人気俳優◆細田佳央太、大森元貴との交流明かす細田は芸能界で交流のある人を聞かれると「ドラマきっかけでミセスの大森さん。1回ご