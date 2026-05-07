人気俳優、ミセス活動休止期間中に大森元貴らと食事へ“神対応”＆交流のきっかけとなった元欅坂46メンバー明かす
【モデルプレス＝2026/05/07】俳優の細田佳央太が2026年5月7日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴との交流を明かした。
【写真】平手友梨奈の紹介でミセスと食事に行った24歳人気俳優
細田は芸能界で交流のある人を聞かれると「ドラマきっかけでミセスの大森さん。1回ご飯に行かせていただいて」と明かし「もともと僕が高校生の時から好きだったんですけれども、たまたま大森さんが『ドラゴン桜』という番組を観てくださって」と自身が出演していたTBS系ドラマ「ドラゴン桜」（2021年）について触れた。
続けて「平手友梨奈さんも共演していたんですけれども、平手さんがミセスのMVに出たことがあったんです。それで好きなアーティストの話になった時に『（細田が好きと）言ってたよ』というのを伝えてくださったらしくて」と元欅坂46（現櫻坂46）であり、現在は歌手や女優として活躍している平手友梨奈との共演を振り返り、語った。
そして、大森と連絡先を交換したという細田は続けて「たまたまミセスが（活動）休止した期間だったので、そこでご飯とか行かせていだたいたりはしました」と口に。共演者から「（食事は）2人っきり？」と聞かれると、細田は「2人だと思ってたんですけど『サプラーイズ！』って言ってミセスチーム皆さんで」と若井滉斗、藤澤涼架もサプライズで登場し、ともに食事をしたことを明かした。
会話の内容については「僕がファンだったので、一方的に『この楽曲が好きだった』っていう話とか。この先のこととかは一切聞かずに、それはそれでファンとして楽しみにしていたいので」と振り返ると、共演者は「楽曲のことバーって聞いても大森さんは嫌な顔せず教えてくれる？」と質問。これに細田は「全然言ってくれます」と回答し、スタジオからは「素敵」「いい人」と感嘆の声が上がっていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】平手友梨奈の紹介でミセスと食事に行った24歳人気俳優
◆細田佳央太、大森元貴との交流明かす
細田は芸能界で交流のある人を聞かれると「ドラマきっかけでミセスの大森さん。1回ご飯に行かせていただいて」と明かし「もともと僕が高校生の時から好きだったんですけれども、たまたま大森さんが『ドラゴン桜』という番組を観てくださって」と自身が出演していたTBS系ドラマ「ドラゴン桜」（2021年）について触れた。
◆大森元貴、細田佳央太に“神対応”
そして、大森と連絡先を交換したという細田は続けて「たまたまミセスが（活動）休止した期間だったので、そこでご飯とか行かせていだたいたりはしました」と口に。共演者から「（食事は）2人っきり？」と聞かれると、細田は「2人だと思ってたんですけど『サプラーイズ！』って言ってミセスチーム皆さんで」と若井滉斗、藤澤涼架もサプライズで登場し、ともに食事をしたことを明かした。
会話の内容については「僕がファンだったので、一方的に『この楽曲が好きだった』っていう話とか。この先のこととかは一切聞かずに、それはそれでファンとして楽しみにしていたいので」と振り返ると、共演者は「楽曲のことバーって聞いても大森さんは嫌な顔せず教えてくれる？」と質問。これに細田は「全然言ってくれます」と回答し、スタジオからは「素敵」「いい人」と感嘆の声が上がっていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】