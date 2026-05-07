史上初の二期目となる森保一監督が率いる日本代表は、北中米Ｗ杯での優勝を目標に掲げている。もちろん、非現実的と捉える声もあるが、大手ブックメーカーの優勝オッズは100倍前後となり、前回カタール大会の開幕前が250倍前後だったことを考えても、単なる夢物語と片付けられないところまで、成長してきているのも確かだ。その裏付けとして、カタール大会で得た自信と前向きな悔しさ、そこから３年半でチームと個人が積み上