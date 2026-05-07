7日の東京株式市場で日経平均株価は一時初めて6万3000円を超え、終値でも最高値を更新しました。大型連休明けとなった7日の日経平均株価は、取引開始直後から大幅に値を上げ、一時初めて6万3000円を超えました。終値は大型連休前とくらべ、上げ幅としては過去最大となる3320円高い6万2833円で最高値を更新しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が間近であるとの一部報道を受け、中東情勢の不透明感が和らぐのではとい