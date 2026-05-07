本日5月7日（木）、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』の第4話が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！第4話では、かの有名な昭和43年に起きた“三億円事件”と酷似した、謎が謎を呼ぶ“令和の三億円事件”に、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係が挑む。◆“令和の三億円事件”が7年の時を経て動き出す元号が令和に変わって間もない2019年秋――社用車で移動していたカリスマ社長が殺害され、現