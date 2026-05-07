【「バニーガーデン2」DLC第1弾】 5月7日 配信 価格：400円～ qureateは、Nintendo Switch/Steam用続・心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV「バニーガーデン2」において、DLC第1弾の配信を本日5月7日に開始した。価格は400円から。 DLC第1弾では、主題歌「eYe♡とらっかー」が、各キャストによる“歌って踊る”スペシャルカラオケとし