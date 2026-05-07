【「バニーガーデン2」DLC第1弾】 5月7日 配信 価格：400円～

qureateは、Nintendo Switch/Steam用続・心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV「バニーガーデン2」において、DLC第1弾の配信を本日5月7日に開始した。価格は400円から。

DLC第1弾では、主題歌「eYe♡とらっかー」が、各キャストによる“歌って踊る”スペシャルカラオケとして登場。「チアバニー」や「チャイナバニー」をはじめとした新規衣装も追加された。いつもとはひと味違う魅力で、キャストたちとの時間がより華やかに、より刺激的に進化する。

Steam版/Nintendo Switch版共にローンチセールが実施され、全てのアイテムが10%オフの価格で購入できる。セールは5月20日まで。

DLC第1弾

カラオケ「eYe♡とらっかー」

通常価格：800円

本作の主題歌「eYe♡とらっかー」をソロバージョンでお届け。楽曲の持つ中毒性と高揚感はそのままに、まるで“あなただけに歌いかける”ような距離感で楽しめる特別な一曲となっており、全てのキャストが歌唱することができる。

衣装「チアバニー」

通常価格：400円

軽やかに揺れるスカートと、ボディラインを引き立てるスポーティなトップスが、弾けるような存在感を演出する。

衣装「チャイナバニー」

通常価格：400円

美しく身体に沿うチャイナ風トップスと、繊細なレースが覗くデザインが、上品さの中に秘めた色気を引き立てる。

衣装「ご奉仕バニー」

通常価格：400円

フリルをあしらったメイド風デザインと、肌を程よく覗かせる大胆なカッティングが、可憐さと色気を同時に引き立てる。

衣装「ニャイトメアキャット」

通常価格：400円

繊細なレースと艶やかな質感が織りなすダークな魅力に、思わず目を奪われるような衣装。可愛さと危うさをあわせ持つ、少し気まぐれで危険な“猫の誘惑”を楽しめる。

衣装「鬼カワタイガー」

通常価格：400円

インパクトたっぷりな虎柄と、大胆なカッティングが生み出す攻めのシルエットを特徴とした衣装。

※衣装「チアバニー」、衣装「チャイナバニー」、衣装「ご奉仕バニー」、衣装「ニャイトメアキャット」、衣装「鬼カワタイガー」はキャストにプレゼントするとその場で着てくれる衣装で、何度でも使用可能。全てのキャストが着用することができる。

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