【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NiziUのMIIHIが、スペシャルフェス『USAGI ONLINE FES 2026』の4代目ミューズに就任することが決定。併せて、スペシャルLOOKや限定ムービーなどの特別企画が公開された。 ■MIIHIが、USAGI ONLINE限定アイテムを着こなす特別企画 『USAGI ONLINE FES 2026』は、5月14日から5月18日の4日間開催。「USAGI ONLINE」で、10パーセントOFFキャンペーンや限