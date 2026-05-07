ゴールデンウイークが明け、5月7日朝、福岡の街には日常の光景が戻りました。■奥村誠悟記者「午前8時すぎの福岡市・天神です。スーツなどを着て足早に通勤する人たちの姿が多く見られます。」4月29日から最大で8連休が明けた5月7日、社会人や学生が職場や学校に向かっていました。■街の人「なるべく家にいて、お金は使わないようにしようと思っていました。朝、とりあえず何から始めたらいいのかなと思ってい