丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、5月13日午前11時から、「漬け旨サーモン丼」を販売する。「漬け旨サーモン丼」は、なか卯特製のたれに漬け込んだサーモンを盛りつけた商品。上質な脂とやわらかな身質が特徴のアトランティックサーモンを使用し、鮮やかな色合いと、とろけるような口どけを楽しめる。〈２種のサーモン丼も同時発売〉特製の漬けだれは、2種の醤油に鰹と昆布の出汁を合わせた仕立て。まろやかな味わいの中にコクが