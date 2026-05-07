【なか卯】アトランティックサーモン使用の「漬け旨サーモン丼」発売　「塩だれオニオンサーモン丼」「サーモンユッケ丼」も展開

丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、5月13日午前11時から、「漬け旨サーモン丼」を販売する。

「漬け旨サーモン丼」は、なか卯特製のたれに漬け込んだサーモンを盛りつけた商品。上質な脂とやわらかな身質が特徴のアトランティックサーモンを使用し、鮮やかな色合いと、とろけるような口どけを楽しめる。

〈２種のサーモン丼も同時発売〉

特製の漬けだれは、2種の醤油に鰹と昆布の出汁を合わせた仕立て。まろやかな味わいの中にコクがあり、サーモンの甘みを引き立てるとしている。

同時に、オニオンスライスとごま油香る塩だれを合わせた「塩だれオニオンサーモン丼」、こだわり卵とニンニクがきいたユッケ風旨辛だれを合わせた「サーモンユッケ丼」も販売する。

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〈商品ラインアップ（価格は税込）〉

◆漬け旨サーモン丼

ごはん小盛900円、並盛920円、ごはん大盛1,020円

◆塩だれオニオンサーモン丼

ごはん小盛1,030円、並盛1,050円、ごはん大盛1,150円

◆サーモンユッケ丼

ごはん小盛1,030円、並盛1,050円、ごはん大盛1,150円

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※一部店舗では価格が異なる。

※5月7日時点で446店舗で販売予定。