老舗のディスクイメージマウントソフト「DAEMON Tools Lite」の公式インストーラーに、マルウェアが混入していたことが明らかになりました。セキュリティ企業のKasperskyによると改ざんは2026年4月8日から始まっていたとのことで、開発元のDisc Soft Limitedは問題を認めた上でマルウェアを含まないバージョン12.6.0.2445を公開しています。Popular DAEMON Tools software compromised | Securelisthttps://securelist.com/tr/daem