NHKマイルカップのステップレース ［２・３・１・15］の桜花賞組、［２・２・０・９］の皐月賞組と、クラシックからの転戦馬が好成績を挙げている。 複勝率は桜花賞組29％、皐月賞組31％でほぼ互角の成績。 トライアルのニュージーランドＴ組は［２・２・２・36］、チャーチルダウンズＣ組（旧アーリントンＣ）は［１・０・５・29］で、複勝率は前者が14％、後者が17％と、クラシック組と比べ