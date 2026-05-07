Headphone Stand 木製デザイン雑貨ブランドのHacoa(ハコア)は、ヘッドフォンの型崩れや凹みを防止し、「愛好家の理想を形にした」という木製スタンド「Headphone Stand」を発売した。チェリーとウォールナットの2種類を用意し、通常販売価格は5,500円。新発売記念5% OFFキャンペーンとして、5月14日までは5,225円で直営店およびオンラインストアで販売している。 「高価でデリケートなヘッドフォン