[5.6 J1百年構想リーグEAST第15節 川崎F 1-0 東京V U等々力]プロ初先発を勝利で飾った。川崎フロンターレの高卒ルーキーMF長璃喜は右ウイングで終了間際までプレーした。開始早々の突破には「自分の特長が出せたので。そこから波に乗れた。試合に入れた」と手応え。持ち味のドリブル突破で右サイドからチャンスを作った。チームは今季初の2連敗を喫したなかで、前節からスタメン7人を変更。昌平高から今季加入した長は、ここま