開催：2026.5.7 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 15 - 2 [ツインズ] MLBの試合が7日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとツインズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はマイルズ・マイコラス、対するツインズの先発投手はベイリー・オーバーで試合は開始した。 3回表、8番 マシュー・ワルナー 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツイ