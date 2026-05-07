モデルでタレントの吉川ひなの（46）が7日、自身のインスタグラムを更新。13歳の芸能界デビュー当時のモデルショットを公開した。【写真】13歳にして“圧巻オーラ”、デビュー当時の吉川ひなの投稿で「13歳のときだって」と、当時の写真を公開、「この撮影のときの記憶は、まったくない！13歳でひなのとしてデビューして、働きまくった10代だった」と振り返り、「最近やっと冷静に過去の自分を振り返れるようになった」とつづ