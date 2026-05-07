対人関係に問題を抱える特性！コミュニケーション障害とは 言葉を扱うときに困難が生じる コミュニケーション症群／コミュニケーション障害群（ＣＤ）は、言語、会話、社会的なコミュニケーションが苦手な特性です。近年、若い世代を中心に「コミュ障」という略称が浸透しています。しかし、この「コミュ障」は単純に人間関係が苦手なことを意味する俗語として使用されていて、発達障害におけるコミュ