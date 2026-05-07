免疫力UPの為に重点的に鍛えるべき筋肉とは 「ふくらはぎ」は第二の心臓 毎日の家事もやり方を工夫すれば立派なエクササイズにますが、日中お勤めに出ている人の場合、仕事中の動作をエクササイズに置き換えるのはなかなか難しいものです。仮にできたとしても、同僚たちの視線が気になって実践するにはためらいが……というのが本音でしょう。 そんな人にオススメなのが、周囲の目を気にせず、自然な動作で「ふくらはぎ」を