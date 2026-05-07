免疫力UPの為に重点的に鍛えるべき筋肉とは？【免疫力の話】

免疫力UPの為に重点的に鍛えるべき筋肉とは

「ふくらはぎ」は第二の心臓

毎日の家事もやり方を工夫すれば立派なエクササイズにますが、日中お勤めに出ている人の場合、仕事中の動作をエクササイズに置き換えるのはなかなか難しいものです。仮にできたとしても、同僚たちの視線が気になって実践するにはためらいが……というのが本音でしょう。

そんな人にオススメなのが、周囲の目を気にせず、自然な動作で「ふくらはぎ」を鍛えるエクササイズです。

やり方はとても簡単で、日常の「歩く」「立つ」といった動作を「つま先立ち」や「片足立ち」に変えるだけ。これなら目立たずに「ふくらはぎ」を鍛えることができます。

全身の筋肉の中でも、ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれるとても大切な部位で、その筋肉の収縮によって下半身に溜まった血液を心臓へと送り返す、ポンプのような役割を担っています。

つまり、ふくらはぎを鍛えることは滞りがちな下半身の血流を正常に戻し、全身の血液循環をよくして免疫力を高める効果がある、というわけです。

階段を登るときや電車などで吊り革につかまっているときには少しかかとを浮かせてつま先立ちに。椅子から立ち上がるとき、靴下を履くときには片足立ちに挑戦して、ふくらはぎの筋力アップを目指しましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』