首都・東京の玄関口として、新幹線をはじめJR各線や東京メトロ丸ノ内線が分刻みで発着する東京駅。駅周辺はビジネス・商業の街としてにぎわい、2026年2月に駅前に51階建て複合施設「TOFROM YAESU TOWER（トフロム ヤエス タワー）」が竣工するなど、近年の再開発によりその魅力はますます高まっている。今回は、そんな東京駅までアクセスしやすい街の家賃相場を調査！東京駅から30分圏内にある一人暮らし向け賃貸物件の家賃相場