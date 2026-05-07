開催：2026.5.7 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 3 - 1 [ブレーブス] MLBの試合が7日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとブレーブスが対戦した。 マリナーズの先発投手はブライアン・ウー、対するブレーブスの先発投手はマーティン・ペレスで試合は開始した。 3回裏、2番 カル・ローリー 4球目を打ってショートゴロ 6-