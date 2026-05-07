●2023年配信のショート版は1,075万再生 日本テレビ系ドキュメンタリー番組『NNNドキュメント‘26』(毎週日曜24:55〜)で、10日に放送される「ひとりじゃない ボクとおばちゃんの15年」(ミヤギテレビ制作)。東日本大震災の津波で家族全員を失い、7歳で一人になってしまった辺見佳祐さんと、子育て未経験ながら彼を引き取った伯母・日野玲子さんが過ごした15年の記録だ。『NNNドキュメント』でこれまで3本放送され、YouTubeで配信す