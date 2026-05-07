この記事をまとめると ■タクシー運賃値上げの背景には人手不足と需要回復がある ■タクシードライバーは都市部では収入が改善し稼げる職種へと変化しつつある ■事故リスクや働き方が人材確保の課題として残る タクシー運賃改定の裏側にある事情 2026年4月20日（月）より、特別区・武三交通圏（東京23区および武蔵野市・三鷹市）において、タクシーの初乗り運賃が1.096km で500円から1.0kmで500円へ、加算運賃が255mごとに100円