「有力馬次走報」(６日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆有馬記念４着後、休養しているレガレイラ（牝５歳、美浦・木村）は、復帰戦の宝塚記念（６月１４日・阪神、芝２２００メートル）へ向けて６日に美浦トレセンに帰厩した。スイートピーＳを制したカナルサンマルタン（牝３歳、美浦・宮田）は優先出走権を獲得したオークス（