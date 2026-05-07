「有力馬次走報」(６日)

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆有馬記念４着後、休養しているレガレイラ（牝５歳、美浦・木村）は、復帰戦の宝塚記念（６月１４日・阪神、芝２２００メートル）へ向けて６日に美浦トレセンに帰厩した。スイートピーＳを制したカナルサンマルタン（牝３歳、美浦・宮田）は優先出走権を獲得したオークス（２４日・東京、芝２４００メートル）には向かわず、メンタル面のリフレッシュを図るため、５日に福島県のノーザンファーム天栄へ放牧に出された。また、青葉賞２着のタイダルロック（牡３歳、美浦・武井）は左前脚に軽度の骨折の疑いがあり、７日に美浦トレセンで検査を行う。いずれも所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。

◆栗東・福永勢の動向。新馬−君子蘭賞を連勝中のアンジュドジョワ（牝３歳）は引き続き岩田望でオークス（２４日・東京、芝２４００メートル）へ。矢車賞７着のロングトールサリー（牝３歳）も同レースを目指す。皐月賞４着のアスクエジンバラ（牡３歳）は引き続き岩田康でダービー（３１日・東京、芝２４００メートル）へ。

◆マイラーズＣ３着のベラジオボンド（牡５歳、栗東・上村）は、しらさぎＳ（６月２１日・阪神、芝１６００メートル）に向かう。