敵地アストロズ戦、二塁打＆適時打を放つ活躍【MLB】ドジャース 12ー2 アストロズ（日本時間7日・ヒューストン）ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたアストロズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。26打席ぶりとなる安打を放つなど、4打数2安打1打点1四球の活躍で大勝に貢献した。大谷は4月29日（同30日）の本拠地マーリンズ戦から5戦連続無安打。相手先発マッカラーズJr.と対戦した第1打席では空振り