■ＴＯＴＯ 6,425円(+1,000円、+18.4％) ストップ高 東証プライムの上昇率2位。ＴＯＴＯ [東証Ｐ]がストップ高。4月30日の取引終了後、26年3月期の連結決算発表にあわせ、27年3月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比6.4％増の7850億円、最終利益は同14.3％増の460億円を見込み、最終利益は過去最高益更新を計画する。また、3月31日を基準日とする前期の期末配当を従来の予想から10円増額して60円（年間配当は