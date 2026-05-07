阪神は６日、兵庫県西宮市の甲子園でＯＢ会と連携した野球振興イベント「トライアルベースボール」を２年連続で開催した。野球未経験の子どもと保護者の野球体験イベント、タイガースアカデミー生を対象とした野球教室が行われ、掛布雅之ＯＢ会長（７０）やデイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏（４４）、鳥谷敬氏（４４）らＯＢ１０人が参加した。第１部の野球体験イベントでは手投げ野球やキャッチボールなどを実施。糸井氏と