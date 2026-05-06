俳優ムロツヨシ（50）が、6日放送のフジテレビ系「小泉孝太郎＆ムロツヨシ自由気ままに2人旅GW特別編」（後7・00）に出演し、アルバイト時代のエピソードを明かした。20年来の仲良しという俳優の小泉孝太郎（47）と、世界各地で旅を満喫する特番シリーズ。今回は過去に3度、挑戦しては失敗している、沖縄・石垣島でのカジキ釣りに4度目のチャレンジ。前日からイメージトレーニングや願掛けなどを行い、準備を整えた。カ