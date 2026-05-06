まめねこさんが描いた2つの漫画「12歳、思春期ボーイの話」「思春期とぬいぐるみ」がインスタグラムで合計11万以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む絶賛思春期中の息子。思春期特有の行動の変化に、母は困惑していまいます。しかし、彼がお気に入りのぬいぐるみに対しては…という内容で、読者からは「かわいい〜」「うちの息子もそんな感じです」「何だかきゅんきゅんする！」などの声が上がって