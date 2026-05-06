FRUITS ZIPPERが、5月6日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で行われた＜FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」＞東京公演にて、9月よりグループ史上最多公演数となる全国ホールツアー開催を発表した。デビュー4周年を記念したアリーナツアー『＜RUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」＞は、4月24日の神奈川・横浜アリーナでの神奈川公演を皮切りに、東京公演は国立代々木競技場 第一