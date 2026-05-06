FRUITS ZIPPERが、5月6日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で行われた＜FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」＞東京公演にて、9月よりグループ史上最多公演数となる全国ホールツアー開催を発表した。

デビュー4周年を記念したアリーナツアー『＜RUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」＞は、4月24日の神奈川・横浜アリーナでの神奈川公演を皮切りに、東京公演は国立代々木競技場 第一体育館にて5月2日、3日、5日、6日の4日間で約50,000人のファンが集結した。

最終日のラストでは、9月よりグループ史上最多公演数となる18都市23公演を巡る全国ホールツアー開催を発表。大きな歓声が上がるなか、メンバー・真中まなは「みんながくれるパワーが私たちの大きなパワーになっています。今回のアリーナツアーを無事に完走したら、ホールツアーでもっともっと色々なところへ皆さんに会いに行きたいと思います！」と意気込んだ。秋のホールツアーは、石川、岐阜、三重、愛媛、熊本の5県が単独公演初開催となる。

写真◎ヨシモリユウナ

◾️＜FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」＞

2026年 ※終了公演は省略

5月19日（火）広島県 広島グリーンアリーナ

5月20日（水）広島県 広島グリーンアリーナ

5月30日（土）香川県 あなぶきアリーナ香川

5月31日（日）香川県 あなぶきアリーナ香川

6月6日（土）北海道 北海きたえーる

6月7日（日）北海道 北海きたえーる

6月24日（水）愛知県 IGアリーナ

6月25日（木）愛知県 IGアリーナ

7月4日（土）兵庫県 GLION ARENA KOBE

7月15日（水）福岡県 マリンメッセ福岡A館

詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/4th_arena_tour