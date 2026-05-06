「大学削減」へ舵を切った日本。韓国でも少子化による教育機関の存続は大きな課題となっており、韓国政府は厳選した地方大学を「地域を救う最後の砦」と位置づけ、1校5年110億円を投じる「グローカル大学30」を始動させた。 その一環として、この4月にはユネスコ遺産の街「安東市」と「慶尚北道国立大」（慶国大）が共同し、地元の高校生40人を日本に派遣。文化交流を実施している。その背景にあるものとは。 日本の大学