Image: NASA / Helen Arase Vargas 息をのむような画像の印象が強いですけど、壮大な人体実験でもあるわけですね…。NASA（アメリカ航空宇宙局）のアルテミス2が歴史的な10日間の飛行を終え、地球に帰還してからはや1か月近くが過ぎました。ミッションは現在、アルテミス2が収集した膨大なデータを科学者やエンジニアたちが分析する段階に入っています。ミッションの間、NASAのReid Wiseman