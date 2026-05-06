[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第15節](ヒマスタ)※19:00開始主審:北沢倫章<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 51 菅沼一晃DF 4 甲斐健太郎DF 5 加藤慎太郎DF 14 生地慶充DF 26 大串昇平MF 6 福田晃斗MF 19 松本歩夢MF 21 横山智也MF 39 泉澤仁MF 85 箱崎達也FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ控えGK 31 セランテスDF 34 湯岑滉生DF 66 キム・ユゴンDF 79 藤田准也MF 3 萩野滉大MF 8 荒木大吾MF 10 北龍磨FW 17 川本梨誉FW 7