a flood of circleが、5月6日に日本武道館でのワンマンを成功させた中、新たな情報を一挙に発表した。まず、5月7日にはバンドの主戦場であるライブハウス公演を東京・下北沢SHELTERで開催することを緊急告知。https://youtube.com/live/8_A9fuN0CrY?feature=shareさらに、これまでのキャリアを網羅したベストアルバム『革命未遂の蝶が見る夢』のリリースと、同作を携えた全国34公演ツアー、そしてファンクラブ限定イベントの開催も