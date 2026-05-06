a flood of circleが、5月6日に日本武道館でのワンマンを成功させた中、新たな情報を一挙に発表した。

まず、5月7日にはバンドの主戦場であるライブハウス公演を東京・下北沢SHELTERで開催することを緊急告知。

https://youtube.com/live/8_A9fuN0CrY?feature=share

さらに、これまでのキャリアを網羅したベストアルバム『革命未遂の蝶が見る夢』のリリースと、同作を携えた全国34公演ツアー、そしてファンクラブ限定イベントの開催も決定した。

なお、これらの詳細は公式サイトおよびSNSにて順次公開されるので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

◾️ベストアルバム『革命未遂の蝶が見る夢』

2026年8月発売予定

◾️＜“a flood of circle 20周年記念公演LIVE AT 下北沢SHELTER”＞

2026年5月7日（木）東京・下北沢SHELTER

18:30open ／ 19:00start

チケット代：\4,800

チケット抽選受付：https://w.pia.jp/t/afloodofcircle-ts/

※当落は5月7日（木）15:00を予定しております https://youtube.com/live/8_A9fuN0CrY?feature=share

◾️FCツアー＜“Black Magic Fun Fun Night 4”＞

2026年6月18日（木）東京キネマ倶楽部

2026年6月25日（木）大阪Music Club JANUS

チケット代：\4,800

チケット：https://afloodofcircle.com/1/login/

※〜5月31日（日）23:59

◾️アルバムリリースツアー＜a flood of circle TOUR 革命未遂の蝶が見る夢＞

2026年

8月26日(水) 千葉 LOOK

8月28日(金) 渋谷 CLUB QUATTRO

9月10日(木) 小倉 FUSE

9月11日(金) 大分 club SPOT

9月13日(日) 鹿児島 SR HALL

9月15日(火) 神戸 太陽と虎

9月20日(日) 福山 Cable

9月23日(水・祝) 浜松 窓枠

10月1日(木) いわき club SONIC

10月3日(土) 八戸 ROXX

10月4日(日) 秋田 SWINDLE

10月14日(水) 高松 DIME

10月16日(金) 奈良 NEVERLAND

10月17日(土) 京都 磔磔

10月22日(木) 札幌 Bessie Hall

10月23日(金) 旭川 CASINO DRIVE

10月25日(日) 函館 ARARA

10月29日(木) 金沢 vanvanV4

10月30日(金) 新潟 GOLDEN PIGS RED

11月1日(日) 長野 J

11月6日(金) 仙台 darwin

11月12日(木) 横浜 F.A.D

11月19日(木) 松山 Wstudio RED

11月21日(土) 高知X-pt.

12月2日(水) 四日市 CLUB CHAOS

12月4日(金) 岡山 PEPPERLAND

12月5日(土) 米子 AZTiC laughs

12月18日(金) 広島SECOND CRUTCH

12月20日(日) 福岡BEAT STATION 2027年

1月15日(金) 大阪BIGCAT

1月17日(日) 名古屋THE BOTTOM LINE

1月24日(日) 豊洲PIT EXTRA TOUR

1月30日(土) 沖縄OutPut

1月31日(日) 沖縄OutPut

※チケット：FC先行 5月6日（水・祝）19時〜

◾️配信情報

＜a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館＞

配信詳細：https://t.unext.jp/r/afloodofcircle

見逃し配信：配信準備完了次第〜2026年5月20日(水) 23:59まで ▼a flood of circle特集

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010912