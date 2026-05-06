a flood of circle、武道館ワンマン公演終幕。ベスト盤発売＋全国ツアー＋FCツアー、明日にはライブハウス公演開催も
a flood of circleが、5月6日に日本武道館でのワンマンを成功させた中、新たな情報を一挙に発表した。
まず、5月7日にはバンドの主戦場であるライブハウス公演を東京・下北沢SHELTERで開催することを緊急告知。
さらに、これまでのキャリアを網羅したベストアルバム『革命未遂の蝶が見る夢』のリリースと、同作を携えた全国34公演ツアー、そしてファンクラブ限定イベントの開催も決定した。
なお、これらの詳細は公式サイトおよびSNSにて順次公開されるので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。
◾️ベストアルバム『革命未遂の蝶が見る夢』
2026年8月発売予定
◾️＜“a flood of circle 20周年記念公演LIVE AT 下北沢SHELTER”＞
2026年5月7日（木）東京・下北沢SHELTER
18:30open ／ 19:00start
チケット代：\4,800
チケット抽選受付：https://w.pia.jp/t/afloodofcircle-ts/
※当落は5月7日（木）15:00を予定しております
◾️FCツアー＜“Black Magic Fun Fun Night 4”＞
2026年6月18日（木）東京キネマ倶楽部
2026年6月25日（木）大阪Music Club JANUS
チケット代：\4,800
チケット：https://afloodofcircle.com/1/login/
※〜5月31日（日）23:59
◾️アルバムリリースツアー＜a flood of circle TOUR 革命未遂の蝶が見る夢＞
2026年
8月26日(水) 千葉 LOOK
8月28日(金) 渋谷 CLUB QUATTRO
9月10日(木) 小倉 FUSE
9月11日(金) 大分 club SPOT
9月13日(日) 鹿児島 SR HALL
9月15日(火) 神戸 太陽と虎
9月20日(日) 福山 Cable
9月23日(水・祝) 浜松 窓枠
10月1日(木) いわき club SONIC
10月3日(土) 八戸 ROXX
10月4日(日) 秋田 SWINDLE
10月14日(水) 高松 DIME
10月16日(金) 奈良 NEVERLAND
10月17日(土) 京都 磔磔
10月22日(木) 札幌 Bessie Hall
10月23日(金) 旭川 CASINO DRIVE
10月25日(日) 函館 ARARA
10月29日(木) 金沢 vanvanV4
10月30日(金) 新潟 GOLDEN PIGS RED
11月1日(日) 長野 J
11月6日(金) 仙台 darwin
11月12日(木) 横浜 F.A.D
11月19日(木) 松山 Wstudio RED
11月21日(土) 高知X-pt.
12月2日(水) 四日市 CLUB CHAOS
12月4日(金) 岡山 PEPPERLAND
12月5日(土) 米子 AZTiC laughs
12月18日(金) 広島SECOND CRUTCH
12月20日(日) 福岡BEAT STATION
2027年
1月15日(金) 大阪BIGCAT
1月17日(日) 名古屋THE BOTTOM LINE
1月24日(日) 豊洲PIT
EXTRA TOUR
1月30日(土) 沖縄OutPut
1月31日(日) 沖縄OutPut
※チケット：FC先行 5月6日（水・祝）19時〜
◾️配信情報
＜a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館＞
配信詳細：https://t.unext.jp/r/afloodofcircle
見逃し配信：配信準備完了次第〜2026年5月20日(水) 23:59まで
▼a flood of circle特集
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010912
関連リンク
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