トヨタ自動車が新型「RAV4」を2025年12月に発売。26年4月に乗ることができました！乗ったのは、オフロード志向のユーザーを念頭においた「Adventure」（アドベンチャー）グレード。特徴は、2.5リッターハイブリッドエンジンに、E-Fourというトヨタ独自の4WD方式を組み合わせ、さらに悪路用「Trailモード」と「Snowモード」を備えているところ。パワープラントはもうひとつ、同じ2.5リッターエンジンを使ったプラグインハイブリッド