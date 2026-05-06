²Ù¼¼ÍÆÎÌ749L¤ò¸Ø¤ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥É»Ö¸þ¤Î¿··¿¥È¥è¥¿¡ÖRAV4 Adventure¡Ê¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ë¡×¡£µ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬¿··¿¡ÖRAV4¡×¤ò2025Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¡£26Ç¯4·î¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É»Ö¸þ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤¿¡ÖAdventure¡×¡Ê¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ë¥°¥ì¡¼¥É¡£
ÆÃÄ§¤Ï¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢E-Four¤È¤¤¤¦¥È¥è¥¿ÆÈ¼«¤Î4WDÊý¼°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ë°Ï©ÍÑ¡ÖTrail¥â¡¼¥É¡×¤È¡ÖSnow¥â¡¼¥É¡×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥×¥é¥ó¥È¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Æ±¤¸2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ÖAdventure¡×¤È¡ÖZ¡×¤Ç¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¡ÖGR Sport¡×¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÖZ¡×¤Ç¤¹¡£
¢£²Ù¼¼ÍÆÎÌ749¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËºÇÅ¬¡ª
ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢6ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿RAV4¤Îµ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¡£
¤È¤ê¤ï¤±²Ù¼¼¤Ç¡¢ÍÆÎÌ¤¬749¥ê¥Ã¥¿¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Á´Ä¹4620mm¤Î¼ÖÂÎ¤Î¥Ç¥£¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÀèÂå¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢16¥ê¥Ã¥¿¡¼³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥è¥¿¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¾å¤Ë¤Ï¥é¥ó¥¯¥ë250¡Ê937¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÈÆ±300¡Ê1000¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¤¢¤ë¤°¤é¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¹¥Î¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥Ä°¦¹¥²È¤Ë¤Ï¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ù¼¼ÍÑ¤Î¥é¥²¥Ã¥¸¥È¥ì¥¤¤ä¡¢¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤ò³«¤±¤¿¤È¤²ÙÊª¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ë¤Î¤òËÉ¤°¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¬¡¼¥É¡¢¥ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ò¹Í¤¨¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò³°ÉÊ¤â¤¾¤¯¤¾¤¯È¯Çä¡£Èô¤ÓÀÐ¤«¤é¼ÖÂÎ¤ò¼é¤ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤ä¥Þ¥Ã¥É¥¬¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¡¼¥É¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÍÑ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥À¥ó¥Ñ¡¼¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¤¤Ë¤¯¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Adventure¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Þ¤ÇÂ¤ò¿¤Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤ò¤µ¤»¤ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÍÑ¤Î¥â¡¼¥É¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤è¤«¤Ã¤¿Âè°ìÅÀ¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÁà½Ä´¶³Ð¡£È¯¿Ê¤âÂ®ÅÙ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ½Ð¤Æ¤«¤é¤Î²ÃÂ®¤â¡¢¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Áö¹Ô¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯¿Ê»þ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¶îÆ°¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¢¤È¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤Ë¤è¤ë²ÃÂ®¤Þ¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¤è¤µ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁàºî¤·¤¿¤È¤¤Î¼ÖÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤ÎÎÉ¤µ¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÃÊº¹±Û¤¨¤È¤«¤Ç¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È´¶¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤¹¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¤Þ¤ï¤ê¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È´¶¿´¡£
¥È¥è¥¿¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¡¢Â¤Þ¤ï¤ê¤ÎÀßÄê¤¬¤¦¤Þ¤¤¡¢¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ïµ¡Ç½¼çµÁÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Â¤·¿¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¬Í×¤Ï¤â¤Î¤¬¤¹¤°¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙÀßÄê¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥©¥ó¤Î¿Þ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤Ò¤È²¡¤·¤·¤Æ¡Ö½ë¤¤¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö´¨¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¥ª¡¼¥±¥¤¡£
¸åÉôºÂÀÊ¤â¶õ´ÖÅª¤Ë¹¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢4¿Í¤Ç±ó½Ð¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤È¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÖAdventure¡×¤¬450Ëü±ß¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±¡ÖZ¡×¤¬490Ëü±ß¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÖZ¡×¤¬600Ëü±ß¡¢Æ±¡ÖGR Sport¡×¤¬630Ëü±ß¡£
¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë¤Ï¡¢Êä½õ¶â¤â¤Ç¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¸åÎØ¤ò¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¡ÖE-Four¡×¤Ë¤è¤ë4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSpecification¡Û
Toyota RAV4 Adventure
Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§4600¡ß1880¡ß1680mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2690mm
¼Ö½Å¡§1710kg
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§2487cc4µ¤Åû¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É
¶îÆ°¡§Á´ÎØ¶îÆ°¡ÊE-Four¡Ë
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§131kW¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡Ü100kW¡ÊF¥â¡¼¥¿¡¼¡Ë¡Ü40kW¡ÊR¥â¡¼¥¿¡¼¡Ë
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§221Nm¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡Ü208Nm¡ÊF¥â¡¼¥¿¡¼¡Ë¡Ü121Nm¡ÊR¥â¡¼¥¿¡¼¡Ë
Ç³Èñ¡§22.9km@l¡ÊWLTC¡Ë
²Á³Ê¡§450Ëü±ß
¡ã¼Ì¿¿¤ÈÊ¸¡¿¾®Àî¥Õ¥ß¥ª¡ä
¥ª¥¬¥ï¡¦¥Õ¥ß¥ª¡Ã¼«Æ°¼Ö»¨»ï¡¢¥°¥ë¥á»ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®Ãæ
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡EVÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï1.5ÇÜÄ¶¤Î150Ò¡ª ¿Ê²½¤·¤¿ÃÎÇ½²½µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¿··¿¥È¥è¥¿¡ÖRAV4¡×¤Ï°ÂÁ´¤«¤Ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤á¤ë1Âæ
¢¡¿²¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÍÆÎÌ²Ù¼¼¡ª¥È¥è¥¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·À¤Âå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó
¢¡EVÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï1.5ÇÜÄ¶¤Î150Ò¡ª ¿Ê²½¤·¤¿ÃÎÇ½²½µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¿··¿¥È¥è¥¿¡ÖRAV4¡×¤Ï°ÂÁ´¤«¤Ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤á¤ë1Âæ