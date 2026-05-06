元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍している中川安奈が、5月5日夜に自身のXに投稿した写真にファンが困惑している。中川は《……あれっっっ》というコメントと鬼の面の絵文字だけつづり、ベンチに腰掛け、太ももがあらわになったショートパンツ姿のショットを3枚投稿。しかし、1枚目と2枚目の写真は微笑んでいるなか、3枚目の写真だけが、普段は見せないような“鬼の形相”をみせているため、X上にはファンからは困惑する