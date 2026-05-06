元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍している中川安奈が、5月5日夜に自身のXに投稿した写真にファンが困惑している。

中川は《……あれっっっ》というコメントと鬼の面の絵文字だけつづり、ベンチに腰掛け、太ももがあらわになったショートパンツ姿のショットを3枚投稿。しかし、1枚目と2枚目の写真は微笑んでいるなか、3枚目の写真だけが、普段は見せないような“鬼の形相”をみせているため、X上にはファンからは困惑するコメントが寄せられている。

《どしたん？》

《怒った顔！初めてみたかも》

《3枚目は鬼の形相！？》

芸能記者が言う。

「今回の“鬼の形相”とこの投稿との関係はわかりませんが、中川さんは5日午前にちょっとした悩みをXにポストしています。

《人生の節目節目で友達リセットする人っていると思うんだけど SNSで相互フォローだった知り合いから、特に何もないのにいつのまにかフォロー外されてたみたいなことに気づくと「私何かしちゃったかなぁ」ってしばらく考えて不安な気持ちになる そして、そっかリセットタイプの人だ…って察する》と友達からフォローを外されたことを吐露。フォロワーからは《時の流れで。。そんなこともあります。》などと慰めのコメントが寄せられていました」

5日に更新した自身のInstagramにも、同じショーパン姿のショットを8枚アップしているが“鬼の形相”のものはない。

中川といえば、2024年7月、NHKアナ時代にフランス・パリで開催された夏季オリンピックの開会式で実況を務めた際、着用していたベージュのインナーが“裸に見える”と物議を醸したことで注目を集めた。その後、2025年3月末に9年間勤務したNHKを退職。フリーに転身後は、タレントとしても数々のバラエティ番組に出演している中川だが、最近では大胆な発言でも話題になっている。

「フリー転身直後に出演した『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）では、暇なときに今まで付き合った彼氏の写真を時系列に並べるという趣味を赤裸々に告白し、出演者もドン引きしていました。2026年2月12日放送の『私が愛した地獄』（テレビ朝日系）に出演し、『性欲は強い？』と問われた中川さんは『ちょっと自覚はある感じです』『彼氏ができるとすごく開放的になるタイプ』などと告白しています。3月24日放送の『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）出演時には、Instagramに『“今夜一発どうですか？”みたいなDMがすごく来るようになっちゃって』と、下ネタDMに悩まされていることを明かすなど、“奔放キャラ”丸出し状態でした。

ただ、本人としては『私が愛した地獄』の放送でそのように見られることを望んでいるわけではないとも話しており、“キャラ迷走”が続いている感は否めません。今回の“鬼の形相”についても特に説明もなく、単なるネタなのか何かメッセージがあるのか、ちょっと掴みづらい感はありますね」（芸能ジャーナリスト）

突然の変顔の真相は明らかとなるのか――。