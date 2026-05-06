庄司智春（品川庄司）が６日、ＳＮＳを更新。ゴールデンウィークは家族で多摩川でくつろいだことを明かした。「ＧＷどこに行っても混んでるから多摩川へお散歩」「長女が写真を撮ってくれて次女が肩組んじゃいなよ〜２人でハート作って〜などとかなり演出が入りそれに家族でずっと爆笑してた」「結果多摩川でお散歩で全然楽しめたねって話して帰りました」と娘たちの「演出」で河川敷に座り、妻の肩を抱くラ