女優キャメロン・ディアス（53）とベンジー・マッデン（47）夫妻が4日、インスタグラムを通じて第3子が誕生したことを発表した。 【写真】第3子「ノータス」の誕生を報告「麦わらの一味」の海賊旗や「祝」の文字も 2015年に結婚したキャメロンとベンジーは、ニコール・リッチーと双子の兄ジョエル・マッデンの紹介で出会ったことで知られる。今回誕生したのは次男で、名前はノータス・