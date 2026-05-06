◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（６日・バンテリンドーム）阪神・高寺望夢内野手が、今季１号となる２ランを放った。両軍無得点で迎えた６回無死一塁、高橋宏の１５２キロ直球をすくい上げた。放った瞬間確信し、打球が右翼席へ吸い込まれるのを見届けると、悠々とダイヤモンドを回った。均衡を破る値千金の一打に、黄色に染まる左翼スタンドから大歓声があがった。